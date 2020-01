Fatto spiacevole ad Avanti un altro: il brutto episodio ai danni di Paolo Bonolis [VIDEO] (Di mercoledì 22 gennaio 2020) episodio spiacevole ad Avanti un altro! Sono trascorsi alcuni giorni ma ancora sul web si parla di un episodio che ha scatenato una serie di polemiche. La clip che lo attesta è diventato virale sul web e mostra ciò che è accaduto in una puntata del game show Avanti un altro! Nello specifico, un concorrente sardo ha detto al padrone di casa di essere un grande appassionato delle tradizioni della sua terra, la Sardegna. A quel punto ha proposto al padrone di casa di voler recitare in studio un augurio nel suo dialetto. Il conduttore non si è opposto, anzi, lo ha lasciato fare e il giovane ha recitato dei versi, incomprensibili per chi non conosce la lingua. Concorrente maledice Paolo Bonolis Dopo aver recitato il pubblico presente in studio e Paolo Bonolis hanno applaudito il ragazzo inconsapevoli di cosa avesse detto realmente. Dopo qualche minuto, però, sul web si è scatenata una vera ... kontrokultura

