Falso vino Doc, cinque arresti | Perquisizioni in diverse regioni italiane (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La scoperta degli inquirenti: veniva venduto come vino pregiato, ma in realtà era Falso e non certificato biologicamente. L'operazione di carabinieri e guardia di finanza ha portato all'arresto di cinque persone. Nelle ore successive, raffica di Perquisizioni in ben cinque regioni del Nord Italia cinque persone sono state arrestate nel corso di un'operazione di carabinieri

