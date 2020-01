Dimissioni Di Maio, Casaleggio ringrazia e attacca quelli che «pubblicavano i loro distinguo per inseguire un titolo di giornale» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Davide Casaleggio con un lungo post su Facebook commenta la decisione di Luigi Di Maio di lasciare la guida del Movimento 5 Stelle e non risparmia qualche attacco diretto a chi, ancora nel Movimento o fuoriuscito, sembra di capire, ha indebolito la leadership del capo politico, e il Movimento stesso, per ambizioni personali. Premette il figlio del co-fondatore del Movimento: «Luigi ha avuto il grande ruolo in questi anni di dimostrare che questo Movimento poteva sedere sui banchi del governo, poteva portare a casa le grandi riforme che chiedeva nelle piazze e dai banchi dell’opposizione. La sua resilienza da agonista gli ha permesso di raggiungere grandi risultati personali, ma soprattutto per una grande comunità di persone». Rispetto la decisione di Luigi Di Maio.Luigi ha avuto il grande ruolo in questi anni di dimostrare che questo…Gepostet von Davide Casaleggio ... open.online

BarillariM5S : Le dimissioni di Di Maio non bastano. ABBANDONIAMO IL PD PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI! - Giorgiolaporta : E' fuga dalla nave che affonda dopo le #dimissioni di #DiMaio dal #M5S. Non c'è più il freno alle fuoriuscite. Ora… - c_appendino : Qualche minuto fa, Luigi #DiMaio ha rassegnato le dimissioni da capo politico del @Mov5Stelle In queste poche paro… -