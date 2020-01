Decreti sicurezza, Amnesty chiede al governo urgente modifica: “Generano instabilità e impediscono inclusione” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Decreti sicurezza, Amnesty chiede modifica urgente al governo: “Generano instabilità e impediscono inclusione” “I Decreti sicurezza hanno peggiorato il sistema di accoglienza in Italia e stanno generando ghettizzazione e povertà, sia economica sia sociale”. È quanto emerge dal briefing “I sommersi dell’accoglienza”, curato dal ricercatore e sociologo Marco Omizzolo e presentato oggi da Amnesty International Italia in una conferenza stampa. L’ong che si occupa di tutela dei diritti umani segnala che la situazione “sta provocando l’aumento di vittime dello sfruttamento lavorativo e delle attività criminali, come dimostrano i processi aperti” e che questo non è da sottovalutare. “Le nuove misure che escludono i richiedenti asilo dal sistema dell’accoglienza e l’abolizione della protezione umanitaria, oltre a complicare i processi di ... tpi

