Calciomercato Sampdoria | fatta per il ritorno di Tonelli

Lorenzo Tonelli è vicinissimo al ritorno alla Sampdoria: operazione in chiusura tra il club blucerchiato e il Napoli Lorenzo Tonelli torna alla Sampdoria. Come riporta Gianluca Di Marzio è in chiusura l'operazione tra il club blucerchiato e il Napoli. Il giocatore è pronto a volare in Liguria per le visite mediche e la firma sul contratto. Tra la domanda e offerta infatti ballavano 200 mila euro sulla cifra dell'obbligo di riscatto, formula scelta per l'operazione. Sistemati gli ultimi dettagli, Tonelli sarà un nuovo giocatore a disposizione di Ranieri.

