The Witcher: i fan lanciano una petizione per suonare 'Toss a Coin to Your Witcher' al SuperBowl (Di martedì 21 gennaio 2020) I fan lanciano una petizione per far suonare Toss a Coin to Your Witcher, tormentone musicale della serie Netflix The Witcher, al SuperBowl visto che quest'anno scenderà in campo la squadra preferita di Henry Cavill. I fan della serie Netflix The Witcher sono determinati a far suonare il tormentone della serie, Toss A Coin to Your Witcher, al SuperBowl, a tal scopo hanno lanciato una petizione su Change.org. Nella petizione in questione si legge: "La squadra preferita di Henry Cavill sono Chiefs. Questo è dovuto al fatto che Superman è originario del Kansas, e Cavill ha dichiarato che sarebbe la squadra preferita di Clark Kent, perciò anche la sua. Dal momento che i Chiefs giocheranno al Superbowl e che alla fine del 2019 è uscito The Witcher dovremmo celebrare suonando il brano dello show in ... movieplayer

