Terremoto Gargano 21 gennaio 2020: scosse, magnitudo ed epicentro (Di martedì 21 gennaio 2020) Terremoto Gargano 21 gennaio 2020: scosse, magnitudo ed epicentro Terremoto Gargano: una scossa di magnitudo 3.6 si è verificata alle 4 e 24 del mattino di martedì 21 gennaio 2020 in provincia di Foggia. L’epicentro del sisma è stato localizzato nei pressi dei paesi di Carpino, Cagnano Varano e Ischitella, ad una profondità di 20 chilometri. Terremoto Gargano: scossa nella notte in provincia di Foggia La scossa avvenuta nella notte è stata avvertita distintamente, a quanto riferiscono le testimonianze, in tutta la provincia di Foggia ma anche in quella di Barletta-Andria-Trani tra San Ferdinando e Trinitapoli per quello che è dato sapere al momento. Il sisma è avvenuto precisamente a 4 chilometri dal paese di Carpino – gli altri paesi più vicini all’epicentro sono Cagnano Varano e Ischitella – ma è stato percepito “in tutta la zona garganica da Manfredonia a Vieste” ... termometropolitico

fanpage : #terremoto Scosse in Puglia - Corriere : Terremoto sul Gargano, scossa di magnitudo 3.6 - Notiziedi_it : Terremoto in Puglia, trema il Gargano. Paura tra la gente, l’esperto: “Sismicità di base” -