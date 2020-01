Sanità, assunti 800 infermieri. De Luca: Prima tappa del piano da 7600 ingressi (Di martedì 21 gennaio 2020) Sanità: assunti 800 infermieri a tempo indeterminato prenderanno servizio nelle strutture delle Asl di Napoli, al Pascale e al Policlinico Federico II. Alla Mostra d’Oltremare di Napoli sono state completate le procedure amministrative per l’assunzione a tempo indeterminato di 797 infermieri che hanno superato il concorso bandito dall’azienda ospedaliera Cardarelli e che prendono servizio nelle strutture delle Asl di Napoli, al Pascale e al Policlinico Federico II. In particolare, 567 infermieri sono stati assegnati all’Asl Napoli 1, 70 all’Asl Napoli 2, 130 all’Asl Napoli 3, 20 al Pascale e 10 al Policlinico Federico II. “Si tratta del primo blocco – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – delle 7.600 assunzioni che stanno per partire nella Sanità campana grazie al via libera avuto con l’uscita dal commissariamento. Una ... 2anews

