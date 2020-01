Sampdoria, Bereszynski: «All’inizio mi sono perso ma ora con Ranieri sono ottimista» (Di martedì 21 gennaio 2020) «sono abituato alle voci sul mio conto. Si diceva che un compagno avrebbe potuto soffiarmi il posto o che avrei lasciato il club. Non è successo niente del genere. sono sempre stato in grado di conquistare il posto da titolare. Anzi, Fabio Depaoli del Chievo è arrivato nel club prima della stagione. Eravamo io e Jacopo Sala. Mi concentrai sulla competizione e dopo alcuni giorni di campo, ancora sotto Eusebio Di Francesco, ricevetti un segnale che l’allenatore contava su di me, voleva che giocassi. Alla fine, Sala è andato alla SPAL, e non sono mai stato messo da parte, nemmeno per un momento» DI FRANCESCO – «Non voglio dare la colpa all’allenatore, perché soprattutto i calciatori dovrebbero prendersi la responsabilità dei risultati. Eravamo delusi, forse eravamo un po’ distratti. Ad ogni partita abbiamo cambiato l’impostazione tattica. Io questa cosa l’ho sentita in ... calcionews24

LazionewsEu : 27' Azione in solitaria di #Caicedo che si libera di #Bereszynski, prova a girarsi verso la porta e libera il tiro.… - IoNascoQui : Lazio – Sampdoria Bereszynski nel pre partita: “Le ultime due partite ci hanno dato molta fiducia. Meritiamo un’alt… -