Milan, a tutto Rebic: «Ottimista per il futuro. Ibra? Con lui stiamo meglio» (Di martedì 21 gennaio 2020) Milan, parla Rebic: «Siamo una squadra giovane, ci vuole tempo ma sono Ottimista. Ibrahimovic? Tutti ci sentiamo meglio con lui» Ante Rebic, giocatore del Milan, ha rilasciato un’intervista al portale croato Sportske Novosti. Ecco le dichiarazioni del match winner contro l’Udinese: «La squadra è giovane e di qualità, ci vuole tempo per iniziare a dare il meglio. Ma sono Ottimista. Gli arrivi? Abbiamo preso giocatori esperti e di qualità. I risultati sono già visibili, nelle ultime quattro partite abbiamo fatto bene. Ibrahimovic uno dei migliori attaccanti della storia del calcio, è sicuramente un rinforzo. Il Milan ne beneficerà per esperienza e qualità in campo. Tutti ci sentiamo meglio con lui».. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

