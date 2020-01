Maurizio Costanzo difende Amadeus: “Ora ci si mette anche Monica Bellucci, non ci rompa le scatole” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Maurizio Costanzo si schiera dalla parte di Amadeus. In un'intervista rilasciata al programma di Rai Radio1 'Un giorno da pecora', il giornalista ha spiegato di reputare esagerate le polemiche che si stanno scatenando contro il conduttore del 'Festival di Sanremo 2020'. Ritiene che le osservazioni di Claudia Gerini e Michelle Hunziker siano dovute alla rabbia di non essere state chiamate a salire sul palco dell'Ariston. fanpage

davidemaggio : Il mitico Costanzo difende Amadeus Sanremo 2020, Maurizio Costanzo difende Amadeus: «Attacco esagerato, fatelo lav… - giornalettismo : Nel corso di @1giornodapecora, Maurizio Costanzo ha affermato che quella di @lauraboldrini (affidare la conduzione… - NicholasVita990 : RT @davidemaggio: Il mitico Costanzo difende Amadeus Sanremo 2020, Maurizio Costanzo difende Amadeus: «Attacco esagerato, fatelo lavorare.… -