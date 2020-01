Laurentina, arrestato per tentato furto in cassaforte (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma EUR hanno arrestato un 31enne della Georgia, senza occupazione e con precedenti, con l’accusa di furto in abitazione. Ieri notte, a seguito di richiesta giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via Duccio di Buoninsegna, dove, poco prima, l’uomo, unitamente a quattro complici riusciti ad allontanarsi, dopo aver divelto l’inferriata e infranto la porta finestra di un appartamento, si era introdotto all’interno della camera da letto, prelevando vari gioielli in oro e in argento, due computer portatili e uno smartphone. I ladri hanno anche tentato di smurare una cassaforte non riuscendo pero’ nell’intento. I Carabinieri hanno bloccato il 31enne, poi portato e trattenuto in caserma, in attesa rito direttissimo. Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo della ... romadailynews

