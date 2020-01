Incidente metro Napoli, De Magistris: ‘A breve riaprirà l’intera tratta della Linea 1’ (Di martedì 21 gennaio 2020) Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris: "La riapertura parziale della Linea 1 della metro dopo l'Incidente non era affatto scontato. Attendiamo il dissequestro della magistratura, forse già in settimana, e potremo riaprire in poco tempo l'intera tratta". A febbraio il primo nuovo treno, quindi il collaudo prima della messa sui binari a settembre. fanpage

