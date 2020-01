Gregoretti, ‘Nessun interesse di ordine pubblico’, le accuse a carico di Salvini: le carte dei giudici (Di martedì 21 gennaio 2020) Caso Gregoretti, le accuse a carico di Matteo Salvini. Per i giudici non ci sarebbe stato alcun rischio legato all’ordine pubblico. Dopo il voto della Giunta immunità del Senato, che si è espressa a favore del processo a carico di Matteo Salvini per il caso Gregoretti, emergono alcuni dettagli dell’atto di citazione contro l’allora ministro degli Interni. Nessun problema di ordine pubblico legato ai migranti a bordo dell’imbarcazione Balza subito all’occhio il fatto che secondo i giudici del Tribunale dei Ministri di Catania, i migranti della Gregoretti sarebbero stati trattenuti sull’imbarcazione senza alcun motivo di “preminente ordine pubblico“. Tradotto, le toghe, a differenza di quanto detto e ripetuto da Matteo Salvini, sostengono che non ci sarebbero stati validi motivi per opporsi allo sbarco delle persone che si ... newsmondo

