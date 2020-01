Ex Ilva, commissari contro ArcelorMittal: “Il suo obiettivo è di dimezzare l’occupazione” (Di martedì 21 gennaio 2020) Ex Ilva, scontro tra i commissari e ArcelorMittal. La memoria presentata a Milano: “L’azienda ha come obiettivo dimezzare l’occupazione”. MILANO – Ex Ilva, è scontro tra i commissari e ArcelorMittal. Il giorno dopo la chiusura dell’acciaieria 1, i legali dei primi depositano una memoria attaccando la multinazionale: “L’azienda – si legge sulle carte citate da Repubblica – ha portato avanti le sue logiche di capitalismo d’assalto, secondo le quali se a valle dell’affare concordato si guadagna, allora ‘guadagno io’, mentre, se invece si perde, allora ‘perdiamo insieme’. In questo momento l’unico obiettivo è ridurre il personale di circa 5mila unità con l’occupazione che passerebbe da 10.700 a 5.700“. Le possibili conseguenze del comportamento di ArcelorMittal Nella ... newsmondo

