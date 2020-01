Australian Open 2020, risultati 21 gennaio (mattina): miracoloso Fognini! Bene Sinner, Nadal e Thiem. Eliminati Giustino e Travaglia (Di martedì 21 gennaio 2020) Si sono appena concluse le partite della sessione diurna della seconda giornata degli Australian Open. La copertina va senza ombra di dubbio a Fabio Fognini. L’azzurro ieri era stato autore di una prestazione a dir poco opaca contro Opelka. Il tennista di Arma di Taggia è sceso in campo con tutt’altro piglio, ribaltando completamente l’esito del match (3-6 6(3)-7 6-4 6-3 7-6(5)). Molto Bene anche Jannik Sinner che dopo la sospensione causa pioggia di ieri ha portato a casa il terzo set contro Purcell chiudendo 7-6 (2) 6-2 6-4. Non è riuscito il miracolo a Stefano Travaglia e a Lorenzo Giustino, che si sono arresi in tre set rispettivamente a Garin e Raonic. Per quanto riguarda i big nessun problema per Rafael Nadal che ha liquidato in due ore il boliviano Dellian (6-2 6-3 6-0). Schwartzman si è liberato con un netto 6-4 6-2 6-2 di Harris. Bautista Agut ha vinto il ... oasport

