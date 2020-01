"Va di moda bere per stordirsi e gli alcolici sono la prima causa di morte dai 16 ai 22 anni" (Di lunedì 20 gennaio 2020) “Il corpo ha tre sistemi per difendersi dall’alcol: il vomito, il respiro che lo elimina al 10-15 per cento attraverso i polmoni, il fegato che lo neutralizza all’80 per cento con l’alcoldeidrogenasi. Ma questo enzima nei ragazzi fino a 18-19 anni non c’è. Già quindici minuti dopo aver bevuto, tutto l’etanolo è in circolo nel sangue. Ecco spiegate le stragi sulle strade”. Il professor Luigi Rainero Fassati ha 84 anni ed è un pioniere della chirurgia epatica. Durante la sua carriera ha salvato molte vite, altrettante ne ha visto spegnersi. Di giovani, giovanissimi. Molti di loro uccisi dall’abuso di alcolici. Lo racconta in un’intervista al Corriere della sera:“Oggi è di moda il binge drinking, bere per stordirsi. Chi va in discoteca ha il 31,9 per cento di probabilità in più di ... huffingtonpost

