TERREMOTI in Italia, nel 2019 una scossa ogni mezz'ora. Numeri clamorosi (Di lunedì 20 gennaio 2020) L'Italia è un paese sismico, non lo scopriamo certo oggi. Sono state esattamente 16584 le scosse di terremoto registrate nel 2019 in Italia dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. I dati sono stati pubblicati sul blog "IngvTERREMOTI", assieme a una mappa interattiva navigabile. La media è di oltre 45 TERREMOTI al giorno, con una scossa ogni 30 minuti. I dati, che appaiono a prima vista notevoli, confermano in realtà un trend al calo dell'attività sismica rispetto agli anni precedenti. Nel 2018 furono registrati 23180 eventi, nel 2017 44 mila scosse e nel 2016 un totale di ben 53 mila TERREMOTI. Questi dati così al ribasso hanno una spiegazione, soprattutto se si considera che il totale dei sismi avvenuti nel 2016 e 2017 è stato influenzato in modo particolarmente rilevante dalla sequenza facente capo all'Italia Centrale, tra Amatrice e Norcia. I TERREMOTI ... meteogiornale

