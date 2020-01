Superbowl 2020, San Francisco-Kansas City: programma, orario, tv, data e streaming (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il Superbowl 2020 si giocherà tra i San Francisco 49ers ed i Kansas City Chiefs. La finalissima dei play-off NFL avrà luogo a Miami nella notte italiana fra il 2 e il 3 febbraio e sarà visibile in streaming su DAZN. San Francisco è approdata all’atto conclusivo dopo 7 anni in seguito alla vittoria per 37-20 sui Green Bay Packers nella finale della National Conference. Pazzesca la prestazione del running back Raheem Mostert, capace di correre ben 220 yards e realizzare addirittura 4 touchdown. IL Superbowl 2020 E’ IN DIRETTA E IN ESCLUSIVA SU DAZN La finale di American Conference ha visto invece imporsi i Chiefs per 35-24 sui Tennessee Titans, guidati da un inspirato Patrick Mahomes: il quarterback ha lanciato ben 294 yards per 3 touchdown complessivi. programma Superbowl 2020: SAN Francisco-Kansas City Lunedì 3 febbraio, 0.30 (ora italiana) Guida tv e streaming: app e player ... oasport

