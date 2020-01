Sonar spaziale per studiare l’ambiente attorno a un buco nero (Di lunedì 20 gennaio 2020) Per la prima volta, le osservazioni del telescopio spaziale XMM-Newton dell’ESA hanno permesso a un team di ricercatori di utilizzare gli echi di riverbero dei raggi X prodotti dalla materia che cade in un buco nero per mappare il comportamento dinamico del plasma intorno al buco nero stesso. Nel gruppo che ha condotto lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Astronomy, anche Ciro Pinto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. Quando la materia spiraleggia verso un buco nero essa viene surriscaldata fino ad emettere raggi X che producono un vero e proprio eco e riverberano mentre interagiscono col gas circostante. Queste regioni dello spazio sono fortemente distorte e curvate dalla straordinaria forza di gravità prodotta dal buco nero. Per la prima volta, i ricercatori hanno utilizzato XMM-Newton per tracciare questi echi di luce e mappare i dintorni del buco nero in una ... meteoweb.eu

