Savona, figlio uccide la madre e si toglie la vita (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dramma a Carcare, in provincia di Savona. Un uomo di 71 anni uccide la madre e poi si toglie la vita. La dinamica dell’ omicidio – suicidio é ancora al vaglio degli inquirenti che in queste prime ora stanno cercando di ricostruirne la dinamica. L’ omicidio – suicidio è avvenuto questa mattina di oggi 20 gennaio 2020 in un appartamento a Carcare, nel savonese. Secondo le prime informazioni che stanno trapelando in queste ore, l’anziano di 71 anni ha ucciso la madre di 97 e poi si è suicidato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, un’ ambulanza del 118 e la croce bianca. In questo momento sul posto ci sono ancora i carabinieri, la Croce Bianca di Carcare e il 118. Non si conoscono i dettagli di questo tragico episodio ma, secondo quanto si apprende, si tratta di una ... bigodino

