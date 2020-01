Ruby ter, teste riferisce cosa le disse Polanco: “Berlusconi diede 6 milioni a Karima. I legali dell’ex premier ci istruirono a mentire in Aula” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Karima El Mahroug, alias Ruby, “aveva preso 6 milioni di euro da Berlusconi“, mentre sempre l’ex premier “diede a Minetti un milione di dollari”. La giornalista inglese Hannah Roberts racconta in Aula le rivelazioni che nel 2013 le fece Marysthell Polanco, una delle ospiti alle serate di Arcore di Silvio Berlusconi e tra gli imputati per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza nel processo Ruby ter assieme all’ex premier e ad altre 27 persone. L’ex showgirl dominicana spiegò anche alla cronista delle “istruzioni” che le ‘olgettine‘, stando alla deposizione, hanno ricevuto dagli “avvocati” del leader di Forza Italia per “non dire la verità nei processi” sulle serate a villa San Martino. “Polanco disse che Ghedini era il ‘coach’”, ha aggiunto Roberts, citando lo storico legale di ... ilfattoquotidiano

