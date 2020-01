Ragazza di origini cinese insultata a Venezia, sindaco promette: “Troveremo questi ragazzi” (Di lunedì 20 gennaio 2020) La polizia ferroviaria sta effettuando accertamenti sulla vicenda di Valentina, la diciannovenne italiana di origine cinese insultata a bordo di un treno da Mestre e Padova. La vicenda è al vaglio anche di Trenitalia. Il sindaco Brugnaro: “Se sei una persona per bene sei e sarai una cittadina di Venezia per sempre, anche se non abiti qui". fanpage

