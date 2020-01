Mestre, donna si dà fuoco davanti al Tribunale dei minori (Di lunedì 20 gennaio 2020) donna si è data fuoco davanti al Tribunale dei minori di Mestre: è in gravi condizioni. Aperta un’inchiesta per capire i motivi del gesto. Mestre – Attimi di paura davanti al Tribunale dei minori di Mestre dove una donna si è data fuoco. Il gesto, secondo le prime informazioni, sarebbe da attribuire ad un procedimento di giustizia civile che la vede coinvolta. Le condizioni della vittima sono gravi con i medici che non hanno ancora sciolto la prognosi. Aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio quanto accaduto e cercare di dare una spiegazione al gesto. Gli inquirenti aspettano l’ok del personale dell’ospedale per poterla interrogare. donna si dà fuoco davanti al Tribunale di Mestre La donna, riferiscono gli inquirenti, si è presentata sul posto con un cartello e del liquido infiammabile che si è cosparsa sul suo corpo prima di darsi ... newsmondo

