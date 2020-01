Incredibile Genoa, anchei tifosi dell’Hertha Berlino contestano Preziosi (Di lunedì 20 gennaio 2020) Non è sicuramente un buon momento in casa Genoa, la classifica per il club rossoblu è pericolosa ed il rischio retrocessione è sempre più vivo. Nell’ultimo match pesante sconfitta davanti al pubblico amico contro la Roma, servirà una reazione nella seconda parte di stagione per evitare il baratro. Nel frattempo nelle ultime ore si è verificato un episodio veramente Incredibile, nel dettaglio continua la contestazione nei confronti del presidente Preziosi anche da parte dei tifosi… dell’Hertha Berlino. «Non mollare ultras Genoa. Preziosi vattene». E’ lo striscione esposto ieri dagli ultras dell’Herta Berlino durante la partita contro il Bayern Monaco. Tra le due tifoserie non esiste un vero e proprio gemellaggio ma i tifosi tedeschi hanno voluto dimostrare ‘vicinanza’ ai tifosi del Genoa. LEGGI ANCHE –> Calciomercato, la Roma bussa in casa ... calcioweb.eu

