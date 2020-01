Gentile: «Niente minuto di silenzio per Anastasi? Una vergogna» (Di lunedì 20 gennaio 2020) L’indignazione di Claudio Gentile, ex compagno del defunto Anastasi, dopo il mancato tributo su tutti i campi della Serie A al campione Nella giornata di oggi a Varese si sono celebrati i funerali di Pietro Anastasi. Claudio Gentile, presente durante la cerimonia, non si è trattenuto, criticando la Lega Serie A per il mancato minuto di silenzio all’ex compagno. Ecco le parole riportate da gazzetta.it. «È vergognoso che ad Anastasi non sia stato tributato un minuto di raccoglimento su tutti i campi della Serie A. C’è grande amarezza. In Italia non si rispettano neanche persone che fanno cose importanti». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

