“È un cesso, il triplo di Rita Rusic”: il video di Elia e Zequila che insultano Valeria Marini (Di martedì 21 gennaio 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Antonio Zequila offendono Valeria Marini. “Tu bellissima, lei un cesso” dice l’ex valletta a Rita Rusic, rimarcando la presunta superiorità fisica dell’altra. Zequila aggiunge un commento altrettanto cattivo: “Lei sembra il triplo di te”. Tra poco, probabilmente, la soubrette scoprirà di essere stata vittima di body shaming. fanpage

PolsTati : RT @ladyfede31: 'È il triplo di te' 'un cesso' ma scusate in che senso? QUANDO LA FINIRETE DI GIUDICARE LE PERSONE PER IL FISICO? AVETE RO… - g_l_s_1 : RT @Obvsessmaljk: ma solo io ho sentito 'lei è un mostro' 'è un cesso' 'lei è il triplo di te' MI FATE SCHIFO E DOVETE FARVI SCHIFO #GFvip - maliksvein : RT @ladyfede31: 'È il triplo di te' 'un cesso' ma scusate in che senso? QUANDO LA FINIRETE DI GIUDICARE LE PERSONE PER IL FISICO? AVETE RO… -