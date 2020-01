Caso Gregoretti, la Giunta dice sì al processo a Salvini (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma, 20 gen. (askanews) – La Giunta per le immunità del Senato si è espressa a favore del processo all’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per il Caso della nave Gregoretti. I cinque senatori leghisti, seguendo le indicazioni del loro leader, hanno votato contro la relazione del presidente Maurizio Gasparri, quindi a favore del processo. I quattro senatori di Forza Italia e il senatore di FdI hanno votato sì alla relazione di Gasparri, quindi contro il processo. Assente la maggioranza. L’ultima parola spetta ora all’Aula. Matteo Salvini si è detto pronto ad andare “in tribunale a testa alta”. “La signorina Carola – che per portare immigrati in Italia ha speronato una motovedetta italiana – viene assolta. E processano per sequestro di persona Matteo Salvini! Vado in tribunale a testa alta a nome del popolo ... notizie

agorarai : Caso #Gregoretti 'la maggior parte degli italiani, anche chi non vota Lega, è d'accordo con Salvini su immigrazione… - AlessiaMorani : Anche per il caso Diciotti #Salvini fece lo spaccone dicendo “processatemi” e poi cambio’ idea perché alla fine la… - Mov5Stelle : Sul caso #Gregoretti Salvini è passato dal sovranismo al vittimismo e ha dichiarato che intende scrivere “le sue pr… -