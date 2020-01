Bloodstained: il disastroso porting per Switch è ora alla pari con le versioni delle altre piattaforme (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il tragico porting per Switch di Bloodstained: Ritual of the Night è ora molto simile alle versioni per la altre piattaforme, l'annuncio è arrivato dagli sviluppatori.Come riportato da 505 sul suo forum uffciale, il nuovo aggiornamento per il gioco introduce miglioramenti alla stabilità generale e va a migliorare le animazioni e le prestazioni del titolo."Mentre continuiamo a migliorare le prestazioni su Swicth, questo aggiornamento porta le versioni delle varie piattaforme ad un stato quasi identico tra loro. Questo è un passo importante che apre la strada alla pubblicazione di Zangetsu, di cui però parleremo meglio in futuro." - affermano gli addetti ai lavori.Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : Bloodstained: il disastroso porting per Switch è ora alla pari con le versioni delle altre piattaforme -