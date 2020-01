Ambiente, lo studio: con lo smart working meno emissioni (Di martedì 21 gennaio 2020) Il lavoro che giova all’Ambiente esiste: con lo smart working si ha più tempo a disposizione per la famiglia, meno inquinamento nell’aria (sino a 42 tonnellate di anidride carbonica) e risparmio di denaro per lavoratori e aziende. E’ il risultato della sperimentazione di questo metodo di lavoro subordinato senza vincoli d’orario e di sedi, condotta dal Comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Mantova in collaborazione con Ats, Regione e Comune di Mantova, i cui risultati sono stati presentati oggi a Mantova nel corso di un convegno a cui ha partecipato anche il ministro per la famiglia e le pari opportunita’ Elena Bonetti. Dalla sperimentazione, durata tre anni coinvolgendo 21 imprese di varie dimensioni e 250 persone, risulta che per ogni giorno di smart working nel triennio, il tragitto casa lavoro e ritorno evitato lavorando a ... meteoweb.eu

