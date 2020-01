Alfonso Signorini, accusato su Salvo Veneziano: “Ipocrita” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Alfonso Signorini: la soubrette Paola Barale crede che il direttore di Chi predichi bene e razzoli male dopo il processo avviato contro Salvo Veneziano La squalifica di Salvo Veneziano dal Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini dopo alcuni commenti “poco opportuni” su Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto riecheggia ancora dentro e fuori la Casa. Un’occasione per riflettere in merito ai diritti delle donne. Il dibattito innescato nel reality permette di inquadrare quale sia la situazione attuale del gentil sesso in Italia. Caos, coincidenza vuole, scoppiato quasi in contemporanea con le polemiche sorte in seguito alla prima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2020, dove Amadeus ha presentato le 10 vallette da cui si farà affiancherà durante la kermesse canora, prevista tra il 4 e l’8 febbraio. Argomento caldo Tanto tale argomento ha smosso le coscienze da far aprire un ... kontrokultura

trash_italiano : nessuno: ... Alfonso Signorini: #GFVIP - KontroKulturaa : Alfonso Signorini, accusato su Salvo Veneziano: “Ipocrita” - - camila_healing : RT @trash_italiano: Paola Barale contro Alfonso Signorini invita alla coerenza -