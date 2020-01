Alessandro Borghi fa sul serio: convivenza in arrivo con Irene (Di lunedì 20 gennaio 2020) Alessandro Borghi e la fidanzata Irene vanno a convivere a Roma Procede a gonfie vele la relazione tra Alessandro Borghi e la modella Irene. I due sono usciti allo scoperto solo qualche mese fa, in occasione di alcuni eventi mondani. E ora per la coppia è arrivato un altro passo importante: la convivenza. Nonostante sui … L'articolo Alessandro Borghi fa sul serio: convivenza in arrivo con Irene proviene da Gossip e Tv. gossipetv

saluientu : Attualmente in fissa per Alessandro Borghi. Come se ne esce non lo so anche perché passo da una fissa ad un’altra q… - La_Manu83 : Mi chiedo ci sia bisogno ancora una volta di Alessandro Borghi per sensibilizzare e smuovere politica e società sul… - deppsarms : Io e la mia amica prendiamo molto bene Alessandro Borghi -