Taser a tutte le forze dell’ordine: un’arma non letale per maggiore sicurezza (Di domenica 19 gennaio 2020) Il Taser va a tutte le forze dell’ordine. Questa arma non letale che utilizza una scarica elettrica garantirà una maggiore sicurezza nelle operazioni, sia per i poliziotti che per gli aggressori Alla fine è arrivata l’ufficialità, e mancano solo gli ultimi passaggi. La pistola a impulsi elettrici, più comunemente nota come Taser, ovvero quel particolare … L'articolo Taser a tutte le forze dell’ordine: un’arma non letale per maggiore sicurezza proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

aesse : '.... L'americana Axon ha pronto un dispositivo che tiene sotto controllo tutte le targhe di tutti i veicoli che in… - Ninamimi85 : @Calmapparente1 Ma se hanno tutte dotazioni fatiscenti, tanto che due ci hanno rimesso la vita poco tempo fa! Pensi… - giorgio_carta : Via libera alla pistola taser per tutte le forze dell’ordine -