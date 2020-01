Serie A, Juventus-Parma: dove vedere la gara in Tv e streaming (Di domenica 19 gennaio 2020) Il programma odierno di Serie A si conclude con la sfida tra Juventus e Parma, gara che potrebbe avere un pronostico quasi scritto (i bianconeri sono imbattuti i casa da 30 gare consecutive – 25 vittorie 5 pareggi), ma gli emiliani sono una formazione da affrontare con la dovuta concentrazione per non andare incontro a … L'articolo Serie A, Juventus-Parma: dove vedere la gara in Tv e streaming Leggi la notizia su calcioefinanza

Gazzetta_it : E' morto Pietro #Anastasi: aveva 71 anni. Centravanti di #Juventus e #Inter, giocò 25 partite in Nazionale - tuttosport : Pietro #Anastasi è morto: #Juve in lutto ?? - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Juventus, il dottor Agricola lascia la direzione sanitaria del J Medical -