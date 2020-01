Sardine, dal flash mob del 14 novembre ai 40mila in piazza VIII Agosto. “Vogliamo una politica più sobria, che parli senza odio” (Di domenica 19 gennaio 2020) Un oceano di folla, oltre 40mila persone, si è riversato in piazza VIII Agosto a Bologna per l’evento ‘Bentornati in mare aperto’, organizzato dalle Sardine, con la partecipazione di gruppi musicali del calibro dei Subsonica e degli Afterhours, degli Skiantos, dei Modena City Ramblers, del rapper Marracash, di giornalisti come Pif e Sandro Ruotolo, e di tante voci della società civile. Anche Francesco Guccini ha voluto mandare un videomessaggio. Una maratona di voci e musica che ricorda i concerti dell’1 Maggio dei tempi andati, quando la sinistra e i sindacati portavano in piazza migliaia di persone. Manca una settimana esatta alle elezioni regionali in Emilia-Romagna, contendibile, per la prima volta dal Dopoguerra, da parte del centrodestra. Una grande festa, piena di energia, durata dal primo pomeriggio a tarda sera e una piazza che è apparsa ancora molto ... ilfattoquotidiano

