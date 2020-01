Le confessioni di Gattuso: i giocatori del Napoli sono spaccati e il punto sono le multe (Di domenica 19 gennaio 2020) A modo suo, ieri sera Rino Gattuso ha compiuto un’operazione verità. Non sappiamo quanto lo abbia fatto apposta. Se si trattasse di un politico consumato, non avremmo dubbi. Ha trovato il più banale artificio retorico per spiattellare tutto. O piò o meno tutto. Certo era il segreto di Pulcinella, ma in pochissime ore Gattuso è passato dal registro populistico anti-Ancelotti – anche se lui ha detto di essere stato travisato e ha attaccato i giornalisti (in maniera populistica, ovviamente) – a gettare in pubblica piazza tutto o gran parte di quel che succede nello spogliatoio. Dietro il “non voglio alibi”, ha detto che anche lui ha giocato con compagni con cui non usciva la sera e probabilmente cui a stento rivolgeva la parola, ma poi in campo ha sempre dato tutto per i compagni. «Quello che dai a un compagno, poi ti ritorna sempre». È una confessione in piena regola. ... Leggi la notizia su ilnapolista

