Il Gragnano cede il passo alla capolista: Puteolana all’inglese (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Pozzuoli (Na) – Termina 2-0 per la Puteolana la sfida del “Domenico Conte“. Reti di Napoletano (28′ st.) e di Vittorio Palumbo proprio prima del triplice fischio finale. Prestazione di orgoglio ed abnegazione dei gialloblù che cadono solo nel finale contro la capolista. Il Gragnano resta a quota 18 punti in classifica e nel prossimo weekend incontrerà il Barano al “San Michele“. Il tabellino della gara: ASD Puteolana 1902 – ASD Città di Gragnano 2-0 Marcatori: 28’ st. Napoletano, 49’ st. Palumbo V. ASD Puteolana 1902: Di Mauro, Antignano, Marseglia, De Marco (dal 3’ st. Napoletano), Follera (C), Cassandro, Panico (dal 30’ st. Conte), De Rosa, Scibilia (dal 15’ st. Volpini), Palumbo V., La Pietra (dal 36’ st. Caiazzo). A disp.: Ferrara, Posillipo, ... Leggi la notizia su anteprima24

