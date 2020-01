Divieto di salire con il passeggino aperto a Milano: calvario per i genitori (Di domenica 19 gennaio 2020) Crea polemica il nuovo regolamento choc diramato da ATM, la società dei trasporti di Milano, che vieta di salire sui mezzi pubblici con il passeggino aperto. Anche se può sembrare un operazione semplice da eseguire, tutti i genitori sanno bene che non è così. La fretta quotidiana, gli oggetti contenuti nel passeggino, come una copertina o i giochi del piccolo e dover tenere in braccio il bambino rendono questa operazione un vero e proprio calvario per i genitori che devono prendere i mezzi pubblici a Milano. Quello che preoccupa di più è la totale indifferenza dei conducenti e degli altri passeggeri, come testimonia una neo mamma: “Dopo aver aspettato l’autobus quasi mezz’ora sono stata costretta a non salire perché non riuscivo a chiudere il passeggino. E nessuno ha aperto bocca. Pensavo che il mio fosse un caso unico, invece ho scoperto che capita in continuo. Sulla social street le ... Leggi la notizia su notizie

Sagitta11232071 : RT @petunianelsole: Allucinante. Milano, ‘vietato salire con il passeggino aperto’: il regolamento choc di Atm. Per i genitori muoversi è u… - Legambici : RT @scarlots: (Sapevate che a Milano non si può salire sui mezzi di superficie col passeggino aperto? Beh, provate un po' a salire col pass… - Paolo_Alfieri : RT @petunianelsole: Allucinante. Milano, ‘vietato salire con il passeggino aperto’: il regolamento choc di Atm. Per i genitori muoversi è u… -