Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto in tv con i suoi dottori: "Ecco la tv del dolore" (Di domenica 19 gennaio 2020) Polso fratturato e rotula a pezzi: caduta a fine dicembre, Luciana Littizzetto ha trascorso Capodanno in ospedale per recuperare i danni subiti inciampando per le strade di Torino e torna in tv ospite dell'amico Fabio Fazio in collegamento da casa sua. C'è Tempo per un primo saluto a inizio puntata, prima del ritorno del suo spazio monologo a metà serata. E il primo collegamento è anche l'occasione per ringraziare i chirurghi che l'hanno curata e operata all'Humanitas Gradenigo ("dove ogni medico è figo...", come recita il claim inventato dalla Littizzetto). "A vederli viene voglia di donare un organo, sempre lo stesso, ripetutamente..." scherza Luciana Littizzetto, visibilmente dimagrita, ma con intatta tutta la voglia di divertire e di superare il momento difficile, anche con un messaggio per Fazio appositamente 'scolpito' sul suo gesso.Che Tempo Che Fa, Luciana ... blogo

