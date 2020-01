Brescia, detenuti aggrediscono agenti al grido di Allah Akbar (Di domenica 19 gennaio 2020) Valentina Dardari La follia scaturita da alcune richieste non esaudite. Il personale di polizia penitenziaria minacciato con delle lamette. Due gli agenti feriti Attimi di paura al carcere di Brescia dove dei detenuti hanno aggredito gli agenti penitenziari al grido di “Allah Akbar”, Allah è grande. La violenza sarebbe scattata in seguito ad alcune richieste da parte di un carcerato, non esaudite dalle guardie. Davanti al rifiuto, l’uomo avrebbe quindi iniziato a dare di matto scaraventando per terra tutto ciò che trovava in cella, arrivando anche a minacciare gli agenti con il piede di un tavolino e delle lamette. Poco dopo un altro detenuto si è unito all’aggressione, scagliandosi anche lui contro il personale di polizia penitenziaria. Alla fine ad avere la peggio sono state due guardie che hanno avuto bisogno di essere trasferite al pronto soccorso dell’ospedale per ... Leggi la notizia su ilgiornale

Yogaolic : Carcere Canton Mombello, detenuti inneggiano all'Isis: agenti scrivono a Ministro Bonafede - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #Brescia, carcere Canton Mombello, detenuti inneggiano all'Isis: agenti scrivono a Ministro Bonafede - GalluzziAntoni1 : Due detenuti aggrediscono Poliziotti penitenziari con lamette nel carcere di Brescia @MIUI| -