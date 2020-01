“A Napoli con il Baffo al Senato”, Ruotolo unisce il centrosinistra (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Il giornalista Sandro Ruotolo sarà il candidato della coalizione civica tra Pd e Dema alle suppletive di febbraio per il Senato. Ruotolo potrebbe così riempire il posto lasciato vacante dalla scomparsa del professor Franco Ortolani, esponente del Movimento 5 Stelle. La notizia sembrerebbe così mettere d’accordo unitamente gli attori della sinistra campana e non solo. Favorevole alla candidatura anche il capo politico del Partito Democratico Nicola Zingaretti, che si è speso, nelle ultime ore, in ottime parole nei confronti del giornalista. Mentre il sindaco napoletano Luigi de Magistris, nella giornata di oggi, ha pubblicato una foto raffigurante un abbraccio con Ruotolo seguito da un simpatico commento: “A Napoli con il Baffo al Senato”. A meno che non ci siano colpi di scena dell’ultimo momento la scelta vedrebbe favorevole anche il Governatore ... Leggi la notizia su anteprima24

Agenzia_Ansa : #Napoli, baby gang 'assalta' con i petardi degli agenti. Poliziotti costretti a indietreggiare nell'indifferenza de… - sechesi : Dissolto ogni timido segnale di ripresa. Con 8 punti fatti nelle ultime 12 partite il Napoli ha solo un orizzonte p… - Corriere : Napoli, baby gang assalta poliziotti con petardi e li fa indietreggiare -