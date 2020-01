Valerio Mastandrea: «Quando mio figlio aveva un anno, mi sono venuto le cosmofobie» (Di sabato 18 gennaio 2020) Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea sono i protagonisti di Figli, film di Mattia Torre, uno dei geniali autori della serie cult, Boris, morto l’estate scorsa, che ha lasciato il compito di proseguire la pellicola a Giuseppe Bonito, suo aiuto regista. In una lunga intervista a Il Venerdì di Repubblica l’attore 47enne, che si è aggiudicato 4 David di Donatello, per i film La prima cosa bella, Gli equilibristi, Viva la libertà e Fiore, ha parlato della sua ultima fatica cinematografica. Figli, che uscirà nelle sale il 23 gennaio 2020, racconta le vicende di una solida famiglia sconvolta dall’arrivo del secondogenito. «I figli sono mine. Pensi che possano farti esplodere e invece arrivano a demolire cose che non servono più», ha dichiarato Valerio Mastrandrea, che senza filtri ha raccontato la sua esperienza genitoriale, non tacendo ansie, paure e incertezze. Valerio ... Leggi la notizia su urbanpost

