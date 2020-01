Serie A, 20° turno: Sassuolo-Torino 2-1

Sassuolo (reduce da tre ko di fila), che al 'Mapei' supera 2-1 in rimonta il Toro con un ottimo 2° tempo. Ci prova subito Boga,poi vantaggio granata (20') con il tiro di Rincon messo in porta da Locatelli con un goffo intervento sulla linea. Belotti due volte minaccioso, al 29' un super Sirigu salva su Caputo.Sprecone Verdi (solissimo) al 45'. Occasione per Belotti ad inizio ripresa, poi il match gira: strepitoso pari di Boga da fuori (61') e stoccata vincente di Berardi (73'). Toro vicino al 2-2 con Millico (traversa) e Laxalt.(Di sabato 18 gennaio 2020) Si rialza il(reduce da tre ko di fila), che al 'Mapei' supera 2-1 in rimonta il Toro con un ottimo 2° tempo. Ci prova subito Boga,poi vantaggio granata (20') con il tiro di Rincon messo in porta da Locatelli con un goffo intervento sulla linea. Belotti due volte minaccioso, al 29' un super Sirigu salva su Caputo.Sprecone Verdi (solissimo) al 45'. Occasione per Belotti ad inizio ripresa, poi il match gira: strepitoso pari di Boga da fuori (61') e stoccata vincente di Berardi (73'). Toro vicino al 2-2 con Millico (traversa) e Laxalt.(Di sabato 18 gennaio 2020)

