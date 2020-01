Sanremo 2020, dietrofront di Salmo: «Non sarò presente al Festival, mi sentirei a disagio» (Di sabato 18 gennaio 2020) Salmo Prima defezione al Festival di Sanremo 2020. Salmo, annunciato da tempo come super ospite della prima puntata, ha deciso di non prendere più parte alla settantesima edizione della kermesse canora, rifiutando improvvisamente l’invito del conduttore Amadeus. “Io vorrei ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite della prima serata. Non sarò presente al Festival di Sanremo, non me la sento, mi sentirei a disagio. Vi ringrazio ancora di cuore (…), tra i due santi di Sanremo e San Siro scelgo San Siro, quindi se volete venire a sentirmi nel posto giusto, con la gente giusta, venite qua il 12 giugno a San Siro” ha spiegato Salmo sulle sue storie Instagram, sottolineando – senza andare troppo in fondo con la questione – che si sentirebbe a disagio nel calcare il palco dell’Ariston. Amadeus, in ... Leggi la notizia su davidemaggio

