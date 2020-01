Roma | rapina in posta a Campo de’ Fiori | armato di taglierino minaccia i dipendenti e

Roma - aggrediva le anziane sole in casa per gioielli e denaro : arrestato rapinatore seriale : A finire in manette un venticinquenne pluripregiudicato e tossicodipendente, ritenuto responsabile di vari colpi messi a segno tra i quartieri di Fidene e Vescovio. Rapinava anziane sole portandogli via soldi e gioielli anche usando la violenza, i poliziotti lo hanno arrestato e portato in carcere.Continua a leggere

Un uomo ha rapinato un sexy shop a Roma : Rapina ieri sera alle 18 in un sexy shop di viale Palmiro Togliatti, a Roma, dove un uomo, vestito di nero e con volto travisato, ha fatto irruzione nell'attività sfondando la porta posteriore del locale. Una volta dentro il rapinatore ha minacciato la cassiera e ha portato via il registratore di cassa con all'interno 100 euro. Subito dopo si è dato alla fuga. Sul posto i poliziotti del Reparto Volanti che, dopo aver raccolto la ...

Rapinato in pieno giorno a Roma : sottratti quasi 40mila euro : I ladri lo hanno atteso lungo la strada per arrivare al suo bar situato a Villa Gordiani, poi l’hanno aggredito e Rapinato. Erano in due e si sono portati via un orologio prezioso e quasi 40.000 euro in contanti. La rapina è avvenuta in pieno giorno. La vittima era il titolare di un noto bar della zona con diverse vetrine che si affacciano in strada. È stato lui stesso a recarsi al commissariato Tor Pignattara e a denunciare quello che gli ...

Roma - arrestato il “nero della Balduina” : rapinatore 19enne che terrorizzava ragazzini e negozianti : Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato a Roma con le accuse di rapina aggravata in concorso e violazione della legge sulla discriminazione razziale. Assieme a due complici minorenni, ancora non individuati, per mesi ha terrorizzato ragazzini della zona Balduina, rapinandoli e minacciandoli di ritorsioni in caso di denuncia. Si era guadagnato il soprannome di "nero della Balduina": assieme ai complici vessava un negoziante straniero della zona, ...

Rapina a Roma : dipendenti della banca chiusi nel caveau : Momenti di grande paura per i dipendenti e il direttore di una filiale della banca Carige situata nel pieno centro di Roma finita nel mirino di una Rapina. Un gruppo di banditi si è infatti introdotto nell’edificio prendendo in ostaggio per più di due ore il direttore e i dipendenti, rimasti chiusi all’interno del caveau. I banditi si sono allontanati dalla filiale con un bottino di 20 mila euro sistemato in diversi borsoni. Il ...

Roma - rapina in banca stile Casa di Carta vicino Senato : dipendenti sequestrati - banditi fuggiti : Quattro rapinatori vestiti di nero e armati di una pistola hanno rapinato la banca Carige in Corso Vittorio Emanuele II vicino al Senato. Una volta all'interno della banca hanno atteso l'arrivo della dipendente con le chiavi del caveau, hanno preso 15mila euro in contanti e si sono poi dileguati per le vie della città.Continua a leggere

Rapina in Corso Francia a Roma - 52enne pestato in un parcheggio : Violenta Rapina nella serata di domenica 8 dicembre a Roma. Un uomo di 52 anni è stato violentemente pestato, con pugni e calci, per soli 100 euro. La Rapina è avvenuta all’interno del parcheggio di un supermercato di Corso Francia. L’uomo, di origini moldave, stava passeggiando quando è stato fermato da un gruppo di quattro persone. I Rapinatori hanno iniziato a colpirlo con una raffica di pugni al volto e calci. Rapina a Roma, picchiato per ...

Roma. Botte ad anziana durante una rapina in casa al Nomentano : Una pensionata di 70 anni è stata sequestrata sul pianerottolo e trascinata nella sua abitazione. L’aggressione è stata messa a