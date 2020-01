Roberta Ragusa, le immagini esclusive della soffitta. La mossa di Logli: “Nuovi elementi” (Di sabato 18 gennaio 2020) La notizia è delle ultime ore. L’avvocato Enrico Di Martino, legale di Antonio Logli, ha intenzione di intraprendere la strada della revisione del processo. Antonio Logli sta scontando la pena presso il carcere di Livorno, in seguito alla condanna definitiva pari a 20 anni di reclusione per omicidio e occultamento del cadavere della moglie Roberta Ragusa. La donna è scomparsa dall’abitazione familiare di Gello, frazione di San Giuliano Terme (Pisa) la notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2012, ma Antonio si è sempre dichiarato innocente. Dopo otto anni di distanza dalla scomparsa della donna, l’avvocato Di Martino è stato ospite negli studi di “Quarto Grado”, dove ha spiegato pubblicamente le intenzioni: “per spiegare che non ci sono i presupposti per un ricorso alla corte europea e che l’unica strada possibile è quella di chiedere la revisione ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

ClarabellaBest : RT @QuartoGrado: 'Ho fatto il tatuaggio per portare sempre con me mamma' Le parole di Alessia, la figlia di Roberta Ragusa #Quartogrado… - Yogaolic : RT @fanpage: Caso Roberta Ragusa, l'avvocato di #Logli chiede revisione del processo - 1_batisti : @RobertaBruzzone Ieri a Quarto Grado la figlia di Roberta Ragusa ha parlato della madre e del suo grande amore per… -