Napoli-Fiorentina, corse metropolitane extra per il post-partita (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Sono previste corse metropolitane straordinarie a seguito di Napoli-Fiorentina, di scena stasera allo Stadio San Paolo. Su richiesta della Regione Campania infatti, Trenitalia (Gruppo FS Italiane) farà circolare dei treni metropolitani sulla Linea 2 oltre l’orario abituale di fine servizio. Sono previste quattro corse straordinarie a circa 10 minuti di distanza l’una dall’altra tra le 22.50 e le 23.20. Queste partiranno dalla stazione di Campi Flegrei e saranno dirette a Napoli Piazza Garibaldi e Gianturco. Passerà un treno straordinario anche verso Pozzuoli, con orario di partenza fissato alle 23.00. La fermata di Piazza Leopardi invece sarà chiusa dalle ore 22.00. L'articolo Napoli-Fiorentina, corse metropolitane extra per il post-partita proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

