Michele Bravi, in tv dopo l'incidente: "Ho perso aderenza con il reale"

Michele Bravi sarà ospite questo pomeriggio di Verissimo, in onda su canale cinque con Silvia Toffanin, dopo l'incidente. Verissimo torna oggi pomeriggio su canale cinque, con Silvia Toffanin per una nuova puntata con tanti ospiti. Presente in studio, oltre al cantante anche Sinisa Mihajlovic e Giulia De Lellis.

