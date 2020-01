Maria Elena Boschi confessa: “Ero fidanzata, adesso è tutto finito” (Di sabato 18 gennaio 2020) Maria Elena Boschi confessa: “Ero fidanzata, adesso è tutto finito” Ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, Maria Elena Boschi ha confessato di essere tornata single. “Sì, ero fidanzata, l’abbiamo tenuto nascosto per tutelare la nostra privacy”, ha spiegato la capogruppo di Italia Viva alla Camera, “perché penso che possa esistere anche una forma di tutela della propria vita privata, mi sembrava – nel momento in cui me lo hanno chiesto – poco rispettoso nei confronti di lui e verso la sua famiglia dire una bugia”. E, quando la Gruber le ha chiesto se fosse fidanzata adesso, la Boschi ha risposto: “adesso è finita, ma ci vogliamo ancora bene”. Maria Elena Boschi single: “Ci vogliamo ancora bene” Se n’era discusso già tempo fa del fidanzato misterioso della Boschi. La deputata di Italia Viva ne aveva ... Leggi la notizia su tpi

