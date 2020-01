LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Nove Mesto 2020 in DIRETTA: dominio Johaug nella gara femminile a tecnica libera. Bene Comarella (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.29: Solo Nepryaeva è riuscita a tenere il ritmo di Johaug nel finale. E’ seconda la russa a 32″ dalla norvegese 10.27: Diggins riesce a sopravanzare Haga al terzo posto per soli 3 decimi al traguardo 10.26: Johaug scatenata nel finale. Chiude la sua prova al primo posto rifilando 40″ alla compagna Weng e 48″ all’altra compagna Haga, mentre sta finendo bene Nepryaeva che al km 8.5 è seconda con 31″ di ritardo da Johaug 10.25: Debertolis chiude la sua prova a 1’17” da Haga, è 15ma al momento ma destinata ad uscire dalle trenta dove invece dovrebbe restare Comarella che è nona al momento 10.24: Al km 5 Oestberg sesta a 27″, Parmakoski settima a 30″, Andersson ottava a 33″ 10.23: Johaug, Weng, Digginss al momento le prime tre al km 7.7, poi Haga, Lundgren e Janatova 10.23: ... Leggi la notizia su oasport

